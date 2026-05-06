Detroit montre les muscles et lance bien sa série

Les Detroit Pistons ont parfaitement lancé leur demi-finale de conférence Est en dominant les Cleveland Cavaliers 111-101 dans le Game 1, au Little Caesars Arena. Et au-delà du score, c’est surtout la manière qui a marqué : Detroit a progressivement étouffé Cleveland dans l’impact physique, avec un Jalen Duren monumental dans la raquette.

Les Pistons ont immédiatement imposé leur rythme avec un premier quart-temps énorme remporté 37-21. Cleveland a perdu beaucoup trop de ballons dès l’entame et Detroit en a profité pour courir, défendre dur et installer sa domination physique. Cade Cunningham a terminé avec 23 points et 7 passes, Tobias Harris a ajouté 20 points et Duncan Robinson a puni les aides avec 19 points et cinq tirs primés.

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Mais le vrai tournant du match s’est trouvé près du cercle. Longtemps discret offensivement, Jalen Duren a peu à peu pris le contrôle total de la peinture. Le pivot des Pistons a terminé avec 11 points, 12 rebonds dont 7 offensifs, 4 passes et 2 contres, mais ses stats racontent mal son influence réelle. Plus le match avançait, plus Cleveland semblait incapable de le contenir au rebond ou sur pick-and-roll. Jarrett Allen rapidement gêné par les fautes et Evan Mobley trop seul n’ont jamais réussi à repousser son impact physique.

Les Cavaliers ont pourtant réussi à revenir. Porté par James Harden (22 points, 7 passes mais aussi 7 ballons perdus) et Donovan Mitchell (23 points), Cleveland a effacé son retard pour revenir à 93-93 au milieu du quatrième quart-temps.

C’est justement à ce moment-là que Duren a définitivement fait basculer la rencontre. Le pivot de Detroit a martyrisé l’intérieur adverse avec trois dunks consécutifs pendant le run final des Pistons. Cleveland n’avait plus de réponse athlétique ni physique, et Detroit a repris immédiatement le contrôle du match pour sécuriser ce premier point dans la série.