Les Mavericks seraient ouverts à des discussions de trade pour tout le monde, à l’exception de Cooper Flagg et Kyrie Irving, jugés intouchables selon Marc Stein.

Alors que les Dallas Mavericks sont régulièrement cités dans des rumeurs de trade, notamment autour d’Anthony Davis, deux noms feraient figure de lignes rouges dans toute discussion. D’après l’insider NBA Marc Stein, Cooper Flagg et Kyrie Irving ne seraient tout simplement pas disponibles sur le marché.

Selon Stein, Dallas serait prêt à écouter des propositions pour le reste de son effectif, sans que cela garantisse pour autant la concrétisation d’un échange majeur avant la trade deadline du 5 février.

Cooper Flagg, nouveau pilier du projet

Sélectionné en première position de la dernière draft, Cooper Flagg s’est rapidement imposé comme la pierre angulaire du projet texan. En 35 matches cette saison, le jeune ailier affiche des moyennes de 18,9 points, 6,4 rebonds et 4,1 passes, confirmant son statut de joueur autour duquel les Mavericks entendent bâtir leur avenir.

Son importance dans le projet explique en grande partie la volonté de Dallas de le considérer comme intouchable, même dans le cadre de discussions d’envergure.

Kyrie Irving toujours au cœur des plans

De son côté, Kyrie Irving n’a pas encore disputé la moindre rencontre cette saison, poursuivant sa rééducation après une rupture des ligaments croisés. Malgré cette absence prolongée, les Mavericks continueraient de miser sur son retour, attendu courant février, et ne souhaiteraient pas l’inclure dans des scénarios de trade.

Un marché encore incertain

Avec un bilan de 13 victoires pour 23 défaites et une dynamique récente compliquée, Dallas reste actif dans les discussions, mais sans précipitation. Selon plusieurs sources, les échanges potentiels impliquant Anthony Davis n’auraient d’ailleurs pas encore réellement avancé.

À ce stade, la position des Mavericks apparaît claire : tout est discutable… sauf l’avenir de Cooper Flagg et de Kyrie Irving.

