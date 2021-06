Comment Devin Booker peut devenir encore plus riche grâce à… LeBron James

LeBron James se détache un peu de Michael Jordan. Il ne portera plus le numéro 23 en NBA mais retrouve le 6, celui qu’il arborait sur sa tunique lors de ses quatre saisons passées au Miami Heat. Et ce changement peut faire les affaires de… Devin Booker.

En effet, l’arrière All-Star des Phoenix Suns avait récupéré le maillot du King après avoir éliminé les Los Angeles Lakers au premier tour des playoffs. James lui avait offert en le dédicaçant. C’est donc le tout dernier jersey floqué du numéro 23 porté par le natif d’Akron. Autant dire que c’est un objet qui pourrait valoir des millions de dollars dans quelques années.

Book has possession of Lebron’s last game worn #23 jersey lol https://t.co/5sNmyLN0ob — 𝘼𝙖𝙧𝙮𝙖𝙣🌤 #BeatDEN (@AaryanS19) June 9, 2021

Bien sûr, Devin Booker n’a sans doute pas l’intention de le vendre aux enchères et il n’a a priori pas besoin d’argent. Mais on ne sait jamais. Plusieurs joueurs NBA finissent ruinés – on le souhaite pas, évidemment. Si jamais il avait soudainement besoin d’une forte liquidité, il pourrait toujours revendre ce maillot que les collectionneurs devraient s’arracher.

