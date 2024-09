Diana Taurasi sur le point d’annoncer sa retraite ?

A 42 ans, Diana Taurasi a une longévité exceptionnelle et reste l'une des plus grandes stars de WNBA. Avec le Phoenix Mercury, "DT" vit une nouvelle saison compliquée, avec une qualification pénible pour les playoffs, vraisemblablement à la 7e place (sur 8) et un 1er tour très compliqué qui s'annonce. Taurasi, qui tourne à 15 points et 40% de moyenne cette saison, est peut-être en train de disputer ses derniers matches sur les parquets professionnels. L'annonce promotionnelle du Mercury pour les deux prochaines rencontres impliquant la légendaire arrière californienne laisse en tout cas planer le doute.

𝐈𝐟 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐈𝐬 𝐈𝐭 You have two more opportunities to see the Greatest of All-Time at home.

🎟️ https://t.co/Rb3988XXlX pic.twitter.com/uiYrU0JWYv — Phoenix Mercury (@PhoenixMercury) September 9, 2024

"If this is it", peut-on lire en introduction message du tweet, dans lequel on trouve une vidéo centrée sur les exploits de Diana Taurasi. Comprendre : "si ce doit être la fin", venez nombreux voir ces matches. "Vous avez deux occasions de plus devoir la GOAT à domicile", est-il écrit ensuite.

Taurasi n'a rien annoncé pour le moment, mais sa lassitude face aux difficultés de Phoenix à être vraiment compétitif malgré des trades d'importance et son envie de passer à un autre chapitre de sa vie pourraient l'inciter à dire stop. Si ce doit effectivement être la fin, et rien n'est moins sûr quand on connaît la passion dévorante de la superstar de l'Arizona pour le basket, elle quittera la scène avec un palmarès absolument pharaonique, que ce soit en WNBA, à l'université, ou sous le maillot de Team USA, avec lequel elle a remporté une 6e médaille d'or olympique à Paris cet été;

Diana Taurasi, c'est :