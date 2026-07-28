La NBA compte profiter de l'arrivée de LeBron James à Philadelphie en offrant aux Sixers une exposition télévisée démultipliée.

LeBron James n'a pas encore disputé le moindre match sous les couleurs des Philadelphia Sixers, mais son impact se fait déjà sentir. Selon Michael McCarthy de Front Office Sports, la NBA prévoit de faire de Philadelphie l'une des équipes les plus exposées de la saison 2026-27.

Les Sixers vont plus que doubler leur exposition

D'après Front Office Sports, les Sixers devraient bénéficier du maximum autorisé de 34 matchs diffusés à l'échelle nationale la saison prochaine.

À titre de comparaison, Philadelphie n'avait eu droit qu'à 14 rencontres retransmises sur les grandes chaînes nationales lors de l'exercice précédent.

L'écart est spectaculaire et illustre parfaitement l'effet LeBron James. La ligue entend manifestement profiter de l'engouement suscité par la superstar, désormais entourée de Joel Embiid, Jaylen Brown, Tyrese Maxey et V.J. Edgecombe.

Les Sixers devraient ainsi être à l'affiche de plusieurs des plus grandes soirées de la saison régulière, notamment lors de la semaine d'ouverture et du traditionnel Christmas Day.

La folie LeBron touche aussi les billets

Cette hausse de visibilité s'accompagne déjà d'une autre conséquence très concrète : l'explosion des prix des places.

Selon une étude de TickPick, le prix moyen d'un billet pour un match des Sixers était de 68 dollars la saison dernière.

Pour le premier match de présaison cette année, les billets les moins chers débutent à 283 dollars, soit plus de quatre fois ce tarif.

Le constat est similaire chez SeatGeek, où le prix d'entrée pour la rencontre de présaison face aux Boston Celtics est passé de 107 dollars à 540 dollars.

Un phénomène attendu

Voir LeBron James changer immédiatement l'attractivité commerciale d'une franchise n'a rien de nouveau. Depuis plus de vingt ans, chacune de ses décisions a eu des répercussions bien au-delà du terrain.

Les Sixers espèrent désormais que cette explosion de popularité s'accompagnera également de résultats sportifs. Car si Philadelphie attire déjà davantage les diffuseurs et les supporters, c'est surtout un cinquième titre NBA que LeBron James est venu chercher en Pennsylvanie.

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