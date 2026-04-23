Dillon Brooks dénonce une NBA trop dépendante des lancers francs et du flopping en playoffs.

La tension monte déjà dans la série entre les Phoenix Suns et le Oklahoma City Thunder. Après la défaite des Suns lors du Game 2 (120-107), Devin Booker a sorti la sulfateuse pour tacler l’arbitrage. Dillon Brooks, lui, n’a pas mâché ses mots pour critiquer l’évolution du jeu en playoffs.

« C’est un peu fragile. C’est ce que les arbitres vont siffler. Je dois être plus intelligent, mais ce sont les playoffs, c’est un jeu d’hommes », a-t-il lâché.

Trop de lancers, pas assez de dureté

Pour Dillon Brooks, le problème est clair : les matches sont trop influencés par les fautes et les lancers francs.

« Quand je regardais à l’époque de Michael Jordan, ou même quand LeBron était plus jeune, c’était un basket physique », a-t-il expliqué. « Je ne comprends pas pourquoi toutes ces chutes, ce flopping et ces gestes exagérés sont autorisés en playoffs. »

L’ailier des Suns estime que l’essence même du jeu est altérée.

« Laissez ça pour la saison régulière, pour les fans. Les playoffs, c’est qui est la meilleure équipe, qui est la plus intelligente. Les matches ne devraient pas être décidés sur la ligne des lancers francs. »

Une vision assumée du basket

Brooks regrette un changement profond dans la manière dont les rencontres sont arbitrées.

« C’était un basket physique, avec peu de points. Il fallait marquer ou faire des stops pour gagner, pas chercher des fautes et arrêter le jeu. Il faut régler ça. »

Un discours qui s’inscrit dans un débat récurrent autour de la place du contact et de l’arbitrage dans la NBA actuelle.

Shai Gilgeous-Alexander répond

Ciblé indirectement par ces critiques, Shai Gilgeous-Alexander a lui-même été interrogé sur les critiques qu’il reçoit sur ce sujet.

« Je ne peux pas contrôler ce que Dillon ou d’autres vont dire », a déclaré le leader du Thunder. « Tout ce que je peux faire, c’est aller sur le terrain et essayer de gagner des matches pour mon équipe. »

Avec Oklahoma City qui mène 2-0, la pression est désormais sur Phoenix avant le Game 3. Et au-delà du score, le débat sur l’arbitrage et le style de jeu pourrait continuer d’alimenter cette série.