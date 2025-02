Dirk Nowitzki « un peu triste et déçu » pour Luka Doncic

Comme le commun des mortels, Dirk Nowitzki a connu un choc avec le trade de Luka Doncic aux Los Angeles Lakers. Légende des Dallas Mavericks, l'Allemand ne s'attendait absolument pas à voir la franchise texane se séparer du Slovène.

L'ancien Madrilène était normalement destiné à incarner le successeur de Nowitzki sur le très long terme à Dallas. Mais le GM Nico Harrison en a décidé autrement. Malgré son attachement total aux Mavs, l'ex-intérieur de 46 ans a choisi de soutenir Doncic lors de cet échange surprise.

On l'a vu présent pour les débuts du meneur de 25 ans aux Lakers. Et il a ainsi expliqué cette décision.

"Lorsque j'ai appris la nouvelle, j'étais en fait à l'autre bout du monde. J'étais en vacances avec ma famille aux Maldives... J'étais sur le point d'aller déjeuner, nous partions ce jour-là pour rentrer et mon téléphone s'est mis à exploser.

De retour chez moi, j'ai discuté un peu avec Luka avec quelques messages. Je me suis senti un peu déçu et triste pour lui. Il n'a bien évidemment rien vu venir. Il m'a invité à voir son premier match à LA et j'ai senti que je devais le soutenir.

J'ai joué avec lui sur ma dernière saison. On s'est rapproché. J'ai même essayé d'être un mentor pour lui, de l'aider autant que possible sur les dernières années. C'est un bon gamin, alors je me suis dit que je devais être là pour lui.

J'ai aussi vu la presse, il se disait qu'il était assez touché et déçu de tout ça, donc je voulais être présent. Vous m'avez vu, c'était d'ailleurs bizarre. C'était surréaliste de le voir jouer pour les Lakers. Je ne serai jamais un fan des Lakers, mais je serai toujours un fan de Luka", a terminé Dirk Nowitzki 96.7 The Ticket.

Tout simplement la grande classe. Si son lien avec Dallas reste très fort, Dirk Nowitzki a senti le besoin d'épauler Luka Doncic.

