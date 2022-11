Discrètement, l’OVNI “Poku” a méchamment progressé

Aleksej Pokusevski ne sera pas MIP cette saison. Il y aura assurément des joueurs avec une candidature plus conforme aux standards pour décrocher ce trophée. Néanmoins, le Serbe est l'un des joueurs dont la progression est la plus frappante ces dernières semaines, après deux premières saisons en NBA compliquées, faites de petits flashes séduisants, de DNP et de passages en G-League.

La nuit dernière, "Poku" a posé un double-double (16 points, 14 rebonds) contre Boston, cinq jours après avoir déjà compilé 17 points et 10 rebonds face à Milwaukee. Il n'y a pas si longtemps, il était compliqué de le laisser sur le terrain à cause de ses difficultés défensives et de son style un peu trop décousu. Mais Pokusevski a gagné en physique, en sobriété et en justesse, sans se départir totalement de sa créativité. Après la courte défaite sur le parquet des Celtics, Mark Daigneault, le head coach du Thunder, a fait une déclaration aussi amusante que révélatrice sur son joueur de bientôt 21 ans.

"Poku devait défendre sur Horford ce soir. C'est un contraste saisissant. Al était avec nous lors de la saison rookie. Si vous m'aviez dit que deux ans plus tard Poku jouerait 37 minutes dans un match tout en défendant sur Horford, je serais allé faire un test d'alcoolémie par anticipation".

Aleksej Pokusevski est toujours un Ovni taillé comme un fil de fer (2,13 m, 95 kg) et imprévisible, mais la répétition des matches lui fait beaucoup de bien. Sur les 12 matches auxquels il a participé depuis le début de la saison, l'ancien jouer de l'Olympiakos tourne à quasiment 10 points, 6 rebonds, 1.8 passe et 1.7 contre de moyenne, à 46.2% d'adresse globale. A trois points aussi le progrès est palpable, puisqu'il a gagné pas moins de 8 points (de 28.9% à 37.2%) depuis la saison dernière, avec une confiance à la hausse.

OKC savait que le trio Shai Gilgeous-Alexander-Luguentz Dort-Josh Giddey, en attendant les débuts de Chet Holmgren l'an prochain, incarnerait très probablement son avenir. Il faudra peut-être bientôt y ajouter le très original "Poku" si sa montée en puissance se confirme.

5 joueurs bien partis pour exploser cette saison