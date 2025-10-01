Charlotte a décidé de donner sa chance à DJ Rodman pour le camp. Son activité interessante n'est pas sans rappeler celle de son glorieux père. On lui souhaite de trouver sa place et la confiance d'un staff NBA.

Charlotte a ajouté DJ Rodman, le fils deDennis Rodman, à son effectif de training camp via un contrat Exhibit 10. Le deal a été officialisé dans la mise à jour du roster et vise à renforcer la concurrence à l’aile avant la pré-saison.

Les Hornets ont confirmé l’arrivée de DJ Rodman pour le camp, aux côtés du pivot Ibou Badji, dans une série de mouvements de fin d’intersaison. Un Exhibit 10 est un contrat non garanti, souvent pensé comme un pont vers la G League : il peut être converti en two-way ou ouvrir droit à un bonus. Dans le cas de DJ Rodman, le scénario le plus probable est une présence au camp puis une place à Greensboro (l’équipe possède déjà ses droits G League depuis un échange fin juillet).

Le chemin a d’ailleurs été mouvementé ces derniers jours : signature annoncée, puis aller-retour administratif avec un court passage sur la liste des coupés, avant une réintégration au camp dans la dernière mise à jour officielle. Charlotte règle ainsi la profondeur sur les postes 2-3 tout en gardant ses trois two-way slots occupés (notamment KJ Simpson et Antonio Reeves), ce qui rend la titularisation de Rodman peu probable. L’objectif : évaluer son profil 3-and-D et sa polyvalence défensive dans les scrimmages avant de trancher à l’approche de début de saison.

Sur le plan sportif, DJ Rodman est sorti d’une saison solide à USC (2023-24) : 8,4 points, 5 rebonds en 27,4 minutes, avec 36,2 % à trois points. Ailier de 1,98 m capable de défendre plusieurs positions, il s’était fait une place par son activité au rebond et son jeu sans ballon (ça ne vous rappelle pas quelqu'un ?) dans le roster de summer league. Non drafté à sa sortie de USC, il avait enchaîné en G League avec les Capital City Go-Go (quel nom...) puis les Maine Celtics l'année dernière.

Avec LaMelo Ball et Miles Bridges en têtes d’affiche et un banc en recomposition, les Hornets multiplient les paris à coût maîtrisé sur des profils plug-and-play. Décision finale attendue après les premiers matchs de présaison et la traditionnelle vague de coupes.

