Doc Rivers à Ben Simmons : « C’est marqué dans ton p***** de contrat ! »

La dernière discussion entre Ben Simmons et Doc Rivers remonte à cet été et s'était finie de manière tout sauf pacifique...

Ben Simmons et les Philadelphie Sixers se reparlent après des semaines de silence radio de la part du joueur. L'Australien avait décidé de laisser ses représentants s'entretenir avec le front office de Philly, convaincu que cela ne desservirait pas sa demande de trade. Les choses ont changé et voilà que Simmons est à nouveau un joueur des Sixers capable d'avoir une conversation avec Doc Rivers ou Daryl Morey, ce qui n'était pas le cas il y a peu.

Comme le confirme un article d'enquête de Bleacher Report, le meneur All-Star et sa direction n'avaient eu le moindre contact direct depuis un meeting en août dans la maison de Rich Paul à Los Angeles. La discussion avait été houleuse - normal puisque Klutch Sports et Ben Simmons ont fait part de leur décision de ne plus porter le maillot de la franchise avec menace de ne pas se pointer au training camp. On apprend même qu'au moment où Rich Paul a évoqué le boycott à venir de son joueur s'il n'obtenait pas gain de cause, Doc Rivers a dégoupillé.

"Les Sixers ont indiqué à Ben Simmons qu'ils ne le paieraient pas s'il ne respectait pas les termes de son contrat de 5 ans à 170 millions de dollars. A un moment, Doc Rivers a même hurlé : "Te présenter au camp et jouer, c'est marqué dans ton putain de contrat !"

C'est l'une des dernières phrases que Doc Rivers a pu adresser à son joueur, qu'il avait légèrement jeté aux orties en public en fin de saison, en affirmant qu'il n'était pas certain qu'il soit "un meneur d'une équipe qui gagne le titre". Après cette prise de bec, Simmons n'a plus répondu aux appels, ni ne s'est présenté en Pennsylvanie. Jusqu'à cette semaine, en tout cas, où un revirement surprise a eu lieu, faute d'un accord imminent pour un trade.

On suppose et on espère que les discussions entre Rivers et Simmons seront un peu moins animées et riches en "F bombs" si ce dernier débute bien la saison avec les Sixers...

Ben Simmons est rentré à Philadelphie, la guerre est terminée !