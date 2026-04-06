Changement de cycle aux Bucks ? Après une saison compliquée, Milwaukee pourrait tourner la page Doc Rivers.

La fin de saison des Milwaukee Bucks pourrait marquer un tournant majeur. Selon plusieurs indications, Doc Rivers et la franchise devraient se séparer dans les prochains mois.

Une séparation de plus en plus probable

D’après l’insider Marc Stein, l’idée d’une rupture entre Doc Rivers et les Bucks prend de l’ampleur après une saison 2025-26 particulièrement décevante.

« Il y a une anticipation grandissante que Doc Rivers et les Bucks se dirigent vers une séparation ou une réorganisation du poste après une saison aussi difficile. »

Une tendance renforcée par le contexte actuel autour du coach.

Le contexte pousse vers un départ

Doc Rivers, intronisé prochainement au Hall of Fame, pourrait profiter de ce moment pour tourner la page de son passage à Milwaukee.

À 64 ans, son avenir sur un banc NBA semble plus incertain que jamais, d’autant que les Bucks vont manquer les playoffs pour la première fois depuis 2016.

Arrivé en cours de saison 2023-24 après le départ d’Adrian Griffin, Rivers avait notamment mené Milwaukee à un titre en NBA Cup et à deux campagnes de playoffs.

Un remplaçant déjà ciblé ?

En coulisses, un nom circule déjà : l’ancien coach des Memphis Grizzlies.

« Taylor Jenkins apparaît comme un candidat prioritaire potentiel », affirme Marc Stein.

Passé par le staff de Milwaukee en tant qu’assistant, il connaît déjà la franchise, ce qui en ferait une option naturelle en cas de changement.

Une intersaison décisive à venir

Après une saison manquée, les Bucks pourraient amorcer une nouvelle phase de leur projet.

La situation de Doc Rivers s’inscrit dans ce contexte, avec une séparation qui semble désormais de plus en plus probable… à quelques semaines seulement de l’intersaison.