Le malheur des uns fait le bonheur des autres. En l'occurrence, celui de Domantas Sabonis profite clairement à Maxime Raynaud. Victime d'une déchirure du ménisque, le Lituanien n'a plus joué depuis 13 matches, soit depuis le 16 novembre dernier.

Sur cette période, les Sacramento Kings ont déçu : 10 défaites pour seulement 3 victoires. Et la franchise californienne va devoir continuer de faire sans lui ! Selon un communiqué officiel, l'ex-joueur des Indiana Pacers va rater entre 4 et 5 semaines supplémentaires.

Pour les ambitions des Kings, il s'agit bien évidemment d'une très mauvaise nouvelle. Et surtout, la situation autour de Sabonis semble inquiétante. Initialement, il devait simplement être indisponible pour un mois. Et son absence va désormais s'étendre à au moins deux mois.

Cependant, en étant chauvin, cette information est positive pour Raynaud ! Propulsé dans le 5 majeur ces dernières semaines, le Français a parfaitement saisi ses opportunités. A l'image de son récent record en carrière (29 points) contre les Portland Trail Blazers (133-134).

Sur les 8 derniers matches, il tourne d'ailleurs à 16,3 points et 7,5 rebonds de moyenne. Et avec l'absence prolongée de Domantas Sabonis, Maxime Raynaud va encore avoir l'occasion de montrer son talent.

Maxime Raynaud régale encore et bat son record !