Maxime Raynaud régale encore et bat son record !

Maxime Raynaud est en train de magnifiquement profiter de l'opportunité que lui donnent les Sacramento Kings. Le Français a cartonné contre Portland cette nuit.

Malgré une nouvelle désillusion collective, les Kings peuvent au moins se raccrocher à une immense performance individuelle. Battu par Portland après prolongation (134-133), Sacramento a vu émerger un recordman inattendu : Maxime Raynaud. Titularisé, le rookie français a livré le meilleur match de sa jeune carrière NBA, confirmant qu’il est bien plus qu’un simple pari de fin de rotation.

Raynaud a compilé 29 points et 11 rebonds, deux career-highs, en y ajoutant 2 passes et 2 interceptions, le tout à 10/20 au tir. Une ligne de stats complète, mais surtout une prestation pleine de maturité. Juste dans ses choix, le Français a été une menace constante et sa connexion technique avec Russell Westbrook (20 pts, 10 asts) a une nouvelle fois sauté aux yeux.

Lecture du jeu, timing sur le pick-and-roll, capacité à finir : le duo a souvent été le moteur de l’attaque des Kings, même si c'est DeMar DeRozan qui a pris les tirs les plus chauds en fin de match. Seul petit bémol de la soirée pour le Français, il s'est retrouvé du mauvais côté du poster sur un dunk de Jerami Grant.

Si Sacramento est désormais largué au classement, Maxime Raynaud s’impose comme une véritable éclaircie et une belle satisfaction dans une saison compliquée. Ses progrès sont déjà importants et son impact déjà indiscutable.

Depuis le début de la saison et avant cette partie, l'ancien joueur de Stanford tournait à près de 8.5 points et 5 rebonds de moyenne. Il est assez clair que si Doug Christie continue de lui donner des opportunités, ces chiffres vont vite devenir plus ronflants.