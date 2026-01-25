Dominique Malonga dunke et brille dans la ligue Unrivaled

Dominique Malonga a fait parler d'elle cette nuit avec un gros match et un dunk dans la ligue Unrivaled, où les stars WNBA s'affrontent pendant l'intersaison.

Dominique Malonga avait renoncé il y a quelques mois à rejoindre le Fenerbahçe pour rester aux États-Unis durant l’intersaison WNBA, choisissant de prolonger son adaptation au basket américain après une première saison prometteuse avec le Seattle Storm. L’internationale française ne chôme pas et confirme qu’elle est en pleine ascension.

Engagée avec la team Breeze dans la ligue Unrivaled 3x3, qui rassemble la majeure partie des stars WNBA, Malonga évolue aux côtés de joueuses comme Paige Bueckers et Cameron Brink. Et cette nuit, elle a une nouvelle fois fait parler d’elle. Lors de la victoire 75-68 contre les Lunar Owls, l’ancienne joueuse de l’ASVEL a sorti un match de haut niveau : 21 points, 8 rebonds, et surtout le premier dunk de son aventure américaine, immortalisé et partagé sur les réseaux sociaux.

Joueuse importante de la team Breeze, Malonga a disputé les six premières rencontres de la saison, et son équipe pointe actuellement à la 2e place du classement général. Elle tourne à 16,6 points et 10,8 rebonds de moyenne, preuve de sa constance et de son impact sur le jeu. Sa progression rapide aux États-Unis confirme qu’elle n’est pas seulement une figure montante du basket français, mais qu’elle commence aussi à faire son trou au-delà.

La saison prochaine, Dominique Malonga sera toujours en WNBA, à Seattle avec Gabby Williams, mais avec un nouveau coaching staff. Noelle Quinn a été démise de ses fonctions et remplacée par Sonia Raman.

DOMINIQUE MALONGA THROWS IT DOWN ‼️🔥 pic.twitter.com/jYvtDyyU0H — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) January 25, 2026

Alicia Tournebize, un joyau français pour la NCAAW