Donovan Mitchell, une question de temps avant sa demande de transfert ?

Depuis ses premiers pas dans la ligue, Donovan Mitchell est au centre de rumeurs l’envoyant aux Knicks. Si son contrat avec le Utah Jazz l’empêche de partir avant 2025, la même question revient chaque été : et si l’arrière réclamait son transfert ? Il se pourrait que ce ne soit, en réalité, qu’une question de temps.

D’après les sources de Matt Moore d’Action Network, on se demande "quand" et non "si" Mitchell essaiera de partir vers un marché plus attractif, comme New York ou Miami. De l’autre côté, les Knicks n'ont jamais vraiment dissimulé leur intérêt. "Spida", s’il est disponible, devrait être la principale cible de la franchise. Et nul doute que le Heat, une équipe compétitive, se positionnera également sur le dossier.

Donovan Mitchell déjà "troublé" ?

Le récent départ de Quin Snyder a d’autre part ravivé ces rumeurs de trade. Dès l’annonce de la séparation, Adrian Wojnarowski d’ESPN rapportait que Mitchell se sentait "troublé et désorienté" par la nouvelle. Le joueur aurait ainsi commencé à "se demander ce que cela signifie pour son avenir". Cela a alors été perçu par beaucoup comme les prémices de sa demande de transfert.

ESPN Sources: In aftermath of Quin Snyder’s departure as Utah Jazz coach, All-Star guard Donovan Mitchell is described as “unsettled, unnerved and wondering what it means for the franchise’s future.”https://t.co/hR6H1tKGX0 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 5, 2022



D’autres ont plutôt interprété cela comme une manière de faire comprendre qu’il aimerait avoir son mot à dire dans le choix du prochain coach. Adrian Wojnarowski, Donovan Mitchell et Johnnie Bryant, le favori de l’arrière pour le poste, sont en effet représentés par la même agence, la CAA. Il se pourrait donc que cela ne soit en réalité qu’un moyen pour le joueur d’arriver à ses fins. Et si Utah ne l’écoute pas, cela pourra effectivement servir de base à sa demande de trade.

Pour le moment, le front office du Jazz semble déterminé à construire autour du 13e choix de la draft 2017. Danny Ainge et Justin Zanik, les patrons de l’organisation, considèrent Mitchell comme intouchable pour l’intersaison. Ils ont apparemment l'intention, au contraire, de tenter d’assembler un nouvel effectif compétitif autour de leur jeune star. S’ils n’y arrivent pas, il se pourrait alors que "quand" ne soit même plus une question. Donovan Mitchell pourrait définitivement demander son transfert.

