Parmi les meilleurs attaquants de la ligue avec ses 28,3 points de moyenne, Donovan Mitchell sait reconnaître un bon défenseur quand il en affronte un. Dans un récent épisode du podcast « Run Your Race », ce dimanche, l’arrière des Cavaliers a dressé une liste des cinq meilleurs défenseurs de la NBA à ses yeux.

Voici les choix de Mitchell, qui a précisé qu’il n’y avait pas d’ordre défini :

Jrue Holiday (Milwaukee Bucks)

(Milwaukee Bucks) Luguentz Dort (Oklahoma City Thunder)

(Oklahoma City Thunder) OG Anunoby (Toronto Raptors)

(Toronto Raptors) Bam Adebayo (Miami Heat)

Le joueur de Cleveland n’a pas été en mesure de choisir entre Marcus Smart et Draymond Green, qu’il a tous les deux placé « 5e à égalité ». L’extérieur des Celtics et l’intérieur des Warriors ont tous les deux été nommés Défenseur de l’année, respectivement en 2022 et 2017. Difficile de choisir entre deux profils si différents et pourtant si redoutés. Dans la liste, Donovan Mitchell ne mentionne pas Rudy Gobert, son ancien coéquipier au Jazz qu'il a vu remporter trois titres de DPOY.

