Donovan Mitchell, un trade qui va prendre du temps…

Le Utah Jazz a l'intention de prendre son temps dans la gestion du départ possible de Donovan Mitchell afin d'obtenir la meilleure offre.

Il ne s'agit pas d'un secret, le Utah Jazz se montre désormais à l'écoute des offres pour Donovan Mitchell. Mais comme avec Rudy Gobert, récemment envoyé aux Minnesota Timberwolves, la formation de Salt Lake City ne compte pas se précipiter.

Ainsi, malgré des discussions avec les New York Knicks, les dirigeants du Jazz ont l'intention de faire grimper les enchères. Et selon le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, Utah va jouer la montre pour obtenir la meilleure offre possible.

Pour le moment, New York incarne l'équipe la plus active sur ce dossier. Mais sans surprise, les Knicks ne comptent pas satisfaire, dans l'immédiat, les exigences du Jazz. Du coup, pour obtenir un package XXL, Danny Ainge veut faire jouer la concurrence entre plusieurs prétendants.

Désormais, l'ex-boss des Boston Celtics cherche donc à obtenir d'autres propositions pour mettre la pression sur les New-Yorkais. On parle notamment du Miami Heat. Et avec le contrat sur le long terme de Mitchell (2025 avec une "player option" en 2026), Utah peut bien évidemment se permettre une telle stratégie.

Logiquement, il ne faut donc pas s'attendre à un trade imminent de Donovan Mitchell. Le Utah Jazz va attendre, patiemment, l'offre parfaite pour le céder.

