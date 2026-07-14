Pour les 28 ans de Shai Gilgeous-Alexander, Drake a improvisé quelques rimes et trouvé une punchline parfaite sur son numéro 2.

Shai Gilgeous-Alexander a fêté ses 28 ans entouré de ses proches et d'un invité capable d'improviser quelques rimes pour l'occasion. En effet, Drake a pris la parole pendant la soirée et a offert un petit freestyle personnalisé en hommage à la superstar du Oklahoma City Thunder.

Le rappeur canadien a commencé son toast de manière assez classique, avant de rapidement jouer avec les mots autour du statut et du numéro de maillot de SGA. Morceaux choisis :

« À tous ceux qui sont ici. À encore beaucoup d'autres nuits. À ceux qui aiment et à ceux qui détestent. Et à ceux qui sont là pour célébrer le plus grand. Je n'ai pas fini, attendez. Encore beaucoup de nuits. On s'est beaucoup trop amusés. On s'est vraiment bien amusés. Deux sur le maillot, mais ce soir on est là pour le numéro un. »

Une petite punchline immédiatement saluée par les rires de l'assistance. SGA porte évidemment le numéro 2 avec le Thunder, mais Drake n'a pas hésité à le présenter comme le numéro un au moment de célébrer son anniversaire.

Le rappeur a ensuite rendu hommage à Hailey, la femme de Gilgeous-Alexander, à sa famille et à toutes les personnes qui ont accompagné son ascension.

« À Hailey, évidemment. À la reine. À Simon. À toute la famille. Et à tous ceux qui t'ont aidé à t'élever. Respect à tout le monde dans cette salle. À tous ceux qui sont là pour célébrer. »

Avant de conclure sur une référence beaucoup plus directement liée au basket.

« À encore beaucoup d'autres danses. Il aurait dû y avoir deux bagues, mais ne vous inquiétez pas, il reste encore beaucoup d'autres opportunités. »

Une allusion transparente aux ambitions de SGA et du Thunder, déjà sacrés champions NBA en 2025. À 28 ans, Gilgeous-Alexander est désormais installé parmi les plus grandes stars de la ligue, après avoir notamment remporté le MVP de saison régulière et le MVP des Finales lors du premier titre d'Oklahoma City depuis le déménagement de la franchise.

La proximité entre Drake et SGA n'a rien de très surprenant. Les deux hommes sont Canadiens et le rappeur de Toronto a déjà montré à plusieurs reprises son soutien à la superstar du Thunder. Cette fois, il a choisi une manière particulièrement personnelle de lui souhaiter son anniversaire.

SGA s'est lui aussi amusé à quelques rimes dans son propre message publié sur Instagram.

« Un nouveau tour autour du soleil. Je dois faire attention où je mets les pieds maintenant, je ne peux plus trébucher en chemin. »

Entre Drake au micro et SGA sur Instagram, le niveau de jeu de mots était donc largement suffisant pour célébrer les 28 ans du numéro 2 du Thunder. Ou, pour reprendre la formule de Drake, du numéro un.