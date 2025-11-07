Draymond Green met en garde les Mavs : attention à ne pas faire perdre confiance à Cooper Flagg en le sortant de son poste naturel.

Alors que les Dallas Mavericks traversent un début de saison compliqué (2-6), Cooper Flagg reste l’un des rares motifs de satisfaction. Le rookie affiche des statistiques prometteuses (14,4 points, 6,6 rebonds et 2,8 passes de moyenne) mais son utilisation intrigue. Et elle inquiète aussi certains observateurs, dont Draymond Green.

Sur son podcast The Draymond Green Show, l’intérieur des Warriors a réagi à la décision de Jason Kidd d’expérimenter Flagg au poste de meneur, en l’absence prolongée de Kyrie Irving.

« Je pense qu’il faut faire attention avec le fait de titulariser Cooper Flagg à la mène. Ce n’est pas son vrai poste », a averti Green.

Le quadruple champion NBA a même cité Ben Simmons en exemple, pour illustrer le risque de déstabiliser un jeune joueur en le forçant à sortir trop loin de sa zone de confort :

« Si Ben Simmons avait eu le droit d’être un ailier fort qui peut manier la balle comme il le faisait, plutôt que d’en faire un meneur, est-ce que sa carrière aurait été différente ? »

Green, toujours très attentif aux jeunes talents de la ligue, a insisté sur la dimension psychologique du rôle confié à Flagg :

« Il faut être prudent quand on le fait jouer meneur. Je comprends la logique, mais la dernière chose que vous souhaitez, c’est de lui faire perdre confiance. Une fois que tu perds la confiance dans cette ligue, c’est presque impossible de la retrouver. »

Privé d’Irving et contraint de bricoler avec D’Angelo Russell qui joue plus souvent off ball, Jason Kidd tente de trouver un nouvel équilibre offensif. Cooper Flagg, brillant par séquences (20 points et 9 rebonds contre New Orleans mercredi), découvre à la fois la NBA et la complexité d’un rôle hybride dans un collectif encore en rodage.

Draymond Green n’a pas critiqué le talent du jeune prodige, au contraire, mais il appelle à la patience et à la lucidité : « L’idée d’en faire un créateur principal a du sens à long terme, mais pas si cela se fait au détriment de sa progression naturelle. »