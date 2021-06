Draymond Green allume la NBA pour les dérapages avec les fans !

Ces dernières semaines, la NBA a connu plusieurs dérapages avec les fans. Du popcorn sur Russell Westbrook, un crachat sur Trae Young, des insultes envers la famille de Ja Morant ou une bouteille d'eau lancée à Kyrie Irving. Devant son écran, l'intérieur des Golden State Warriors Draymond Green n'a vraiment pas apprécié...

A l'occasion du podcast de Shaquille O'Neal, l'homme de 31 ans n'a ainsi pas mâché ses mots concernant la NBA. Pour lui, la Ligue ne protège pas assez les joueurs par rapport à certains comportements du public dans les salles.

"La NBA a laissé les choses se faire, quand un gars te dit : 'va te faire', si tu réponds la même chose en retour, tu vas être sanctionné. Où se trouve la protection pour les joueurs ? Maintenant, un fan peut venir à un match et se dire, si je parviens à énerver Shaq, Draymond ou Steph Curry contre moi et qu'ils me répondent avec une insulte, il va perdre de l'argent.

Franchement, quelle est la pire chose qui peut arriver à un fan qui hurle sur un joueur ? Il va être sorti de la salle ? Les joueurs ne sont pas assez protégés et maintenant on a atteint un nouveau stade.

En plus il n'y a aucune protection, mais ces mecs ont un moment de gloire. Ils ont 5, 10 ou 15 secondes de célébrité. Et la seule sanction : ils ne peuvent plus revenir au match. Mais qui cela intéresse ?

Il va falloir qu'un mec botte le cul d'un autre et ils vont probablement réagir", a fustigé Draymond Green.