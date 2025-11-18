Draymond Green aurait bien mis un veto à l’arrivée de Markkanen aux Warriors

Draymond Green aurait directement mis son veto à un possible échange visant Lauri Markkanen cet été. Une intervention qui soulève des interrogations sur la stratégie des Warriors et met en lumière les tensions qui peuvent naître entre vestiaire et direction.

Durant l’intersaison, les Warriors ont évalué plusieurs pistes de renforts, dont l’idée d’une acquisition de Lauri Markkanen, à l’époque libre dans ses engagements et très performant offensivement. Mais selon les dernières rumeurs, c’est bien Draymond Green qui aurait mis le holà :

« Je suis un grand fan de son jeu mais si on veut faire un truc aussi gros, il faut être certain que c’est le bon move. » aurait-il déclaré à Anthony Slater d'ESPN. Et de préciser : « On ne gagne généralement pas contre Danny Ainge. »

On vous avait déjà évoqué cette info il y a quelques semaines. Mais ce n’est pas seulement une anecdote. Cette prise de position publique ou semi-publique d’un joueur star vis-à-vis de la stratégie de son propre club est inhabituelle et marque une sorte d’alerte. Les Warriors ont choisi de rester sur leur cap : conserver une partie de leur noyau, préserver des choix de draft plutôt que d’engager un paquet d’actifs pour un renfort immédiat.

Depuis, Lauri Markkanen a confirmé cette saison qu'il est vraiment devenu un scoreur élite (6e meilleur marqueur de NBA avec 30,6 points de moyenne). Certains fans des Warriors voient ce « what-if » comme une occasion manquée.

Mais derrière le bruit, plusieurs éléments invitent à la prudence. D’abord, bien qu’il y ait eu des discussions d’envergure, aucun document public ou insider ne confirme que l’échange était sur le point d’être bouclé. Les Warriors, comme tout club, explorent de nombreuses pistes chaque intersaison. Cette mention reste donc une rumeur amplifiée.

Ensuite, même si Markkanen correspond à un besoin offensif, sa compatibilité avec le style Golden State (espacement, rapidité, défensif) était discutée dans les coulisses, ce qui explique en partie l’hésitation du front office que Draymond a amplifiée. Enfin, cette intervention de Green peut aussi être interprétée comme un signal interne : « on veut faire les choses selon nos termes, pas sous pression externe ».

Ce dossier renvoie à une question plus large pour les Warriors. Continuent-ils à jouer la carte du « big move » pour revenir au sommet ou à privilégier la stabilité autour de leur noyau actuel ? Le fait que Green ait freiné la piste Markkanen suggère que la franchise veut garder le contrôle, éviter d’être entraînée dans un échange coûteux qui pourrait affaiblir l’avenir.

Pour Markkanen, ça reste un clin d’oeil à ce qu’il aurait pu être : un élément capable de modifier à la marge le profil offensif de Golden State, mais qui n’a pas bougé… pour l’instant.