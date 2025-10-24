Draymond Green aurait convaincu les Golden State Warriors de ne pas échanger leurs jeunes joueurs et leurs tours de draft pour Lauri Markkanen.

Avant la dernière trade deadline, les Golden State Warriors auraient sérieusement envisagé un échange pour attirer Lauri Markkanen, la star du Utah Jazz. Mais selon ESPN, le dossier a été refroidi de l’intérieur même du vestiaire : Draymond Green aurait convaincu ses dirigeants de ne pas aller au bout de cette piste.

Draymond Green, la voix de la raison

Le vétéran aurait directement fait part de ses réserves à Bob Dunleavy, le GM, et au propriétaire Joe Lacob, dès l’été précédent. Selon le journaliste Anthony Slater, Green estimait que le prix réclamé par le Jazz était excessif. Utah réclamait en effet plusieurs tours de draft et des jeunes joueurs prometteurs. Un prix trop élevé selon Draymond Green, qui aurait pu pénaliser les Warriors sur le long terme.

« Je suis un grand fan du jeu de [Markkanen] », aurait expliqué Green. « Mais si tu veux faire un move aussi énorme, tu dois être certain que c’est le bon. En général, tu ne gagnes pas ce genre de négociation contre Danny Ainge. Il suffit de regarder son historique. »

Ses propos auraient ensuite été relayés et soutenus par Stephen Curry et Steve Kerr, tous deux favorables à une approche plus prudente plutôt qu’à un transfert massif qui aurait amputé l’avenir de la franchise.

Une autre stratégie pour les Warriors

Les Warriors ont finalement renoncé à l’idée de recruter Markkanen et ont choisi la voie de la stabilité, en misant sur la profondeur plutôt que sur un coup d’éclat.

Golden State a ensuite choisi de faire venir Jimmy Butler. S’ils lui ont offert une extension max de deux ans, et s’ils ont dû laisser partir quelques anciens (Schroder, Wiggins), ils n’ont en revanche pas trop entamé leurs perspectives futures avec ce move. Ils n’ont en effet perdu principalement qu’un premier tour de draft 2025 dans l’affaire.

Une approche jugée « agressive mais raisonnable » par Curry, selon ESPN.

Cet été, l’équipe a notamment recruté le vétéran Al Horford, signé libre pour deux ans et 11,6 millions de dollars, avec une option joueur sur la deuxième saison. Un bel upgrade qui leur laisse une bonne marge de manœuvre pour le futur.

