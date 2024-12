Draymond Green, son discours fort sur sa passation avec Jonathan Kuminga

L'entraîneur des Golden State Warriors Steve Kerr a pris une décision forte : Draymond Green va désormais évoluer en sortie de banc. Avec ce choix, le coach des Dubs va ainsi intégrer Jonathan Kuminga dans son 5 de départ.

Une idée approuvée par le vétéran de 34 ans. A l'occasion de son podcast, l'intérieur californien s'est montré totalement en phase avec cette décision. Surtout, il a affiché sa volonté d'accompagner le jeune talent de 22 ans.

Pour lui permettre de saisir cette opportunité.

"Je suis aussi un fan de Jonathan Kuminga, je veux le voir réussir ! Donc moi, dans ma 13ème année en NBA - ça ne va pas arriver mais je pourrais décider d’arrêter demain -, pourquoi je vais lui retirer cette opportunité ? Je ne vais pas m’assoir et avoir la mauvaise mentalité.

Surtout qu’au final, je vais finir les matches, je vais être présent sur le parquet quand ça va compter. Et je ne dis pas que lui il ne sera pas présent. Mais moi, je sais que je vais être là sur les moments importants. Et surtout, je vais continuer à faire ce que je fais.

Donc que je débute ou non, j’ai commencé tellement de matches en NBA. Et pour être honnête, je suis totalement à fond avec cette idée car j’ai envie de voir ce jeune gars se lâcher. Je sais que pour lui, débuter c’est important. Et pourquoi je le sais ? Car moi, dans ma 4ème année, c’était important pour moi.

David Lee a pris du recul pour moi. Et il l’a fait en étant toujours là pour moi. Il me soutenait, m’apprenait des choses, me donnait des conseils sur mes adversaires. Il faut rendre ça aux jeunes. Je suis à un point de ma carrière où je sais à 100% que je suis un titulaire en NBA.

Mais si ça peut aider Jonathan et l’équipe, alors il faut le faire. Et si ça ne marche pas, on sait qu’on peut revenir en arrière. On doit voir ce qu’il a dans le ventre, il le mérite", a ainsi souligné Draymond Green.

Un effort que Klay Thompson n'avait pas réussi à faire. On sait que l'arrière avait mal vécu son passage sur le banc au profit de Brandin Podziemski. En tout cas, le discours de Draymond Green est tout à son honneur. Et Jonathan Kuminga peut se sentir dans une situation presque idéale pour exprimer son talent.

