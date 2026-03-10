Draymond Green fait une confession surprenante sur l’étranglement de Gobert

Des années après l’incident avec Rudy Gobert, Draymond Green a revu les images… et sa réaction est assez étonnante.

Plus de deux ans après l’un des gestes les plus controversés de sa carrière, Draymond Green est revenu sur son fameux étranglement infligé à Rudy Gobert lors d’un match entre les Golden State Warriors et les Minnesota Timberwolves.

L’action, survenue en novembre 2023 après une échauffourée entre Klay Thompson et Jaden McDaniels, avait fait le tour du monde. En tentant d’écarter Gobert de la mêlée, Green avait passé son bras autour du cou du pivot français et l’avait maintenu dans un étranglement pendant plusieurs secondes, ce qui lui avait valu une suspension de cinq matches par la NBA.

Invité récemment dans le podcast du meneur des Rockets Fred VanVleet, le vétéran des Warriors a reconnu qu’il n’avait pas mesuré la durée réelle de son geste sur le moment.

« Je vais vous dire un truc : je n’avais pas réalisé combien de temps je l’avais étranglé. Je n’avais pas compris que je l’avais tenu aussi longtemps », a expliqué Green.

Le quadruple champion NBA a raconté avoir pris conscience de la scène seulement après avoir revu les images dans le vestiaire.

« Quand je suis retourné au vestiaire et que j’ai regardé la vidéo, je me suis dit : “Mince… c’est mauvais.” Je n’avais vraiment pas réalisé que ça avait duré aussi longtemps. »

Une action qui reste dans les mémoires

L’incident avait marqué l’une des scènes les plus chaotiques de la saison NBA. Dès les premières minutes du match, Thompson et McDaniels s’étaient accrochés près de la ligne médiane, déclenchant une bagarre entre les deux équipes.

Rudy Gobert était alors intervenu pour tenter de séparer les joueurs, avant que Green ne l’attrape par derrière et ne le place dans une prise d’étranglement. Les images avaient immédiatement provoqué un énorme tollé dans la ligue.

Depuis, l’ailier fort des Warriors est resté l’un des joueurs les plus polarisants de la NBA. Défenseur d’élite et leader vocal de la dynastie de Golden State, il est aussi régulièrement au centre de polémiques pour ses gestes ou ses coups de sang sur le parquet.

Même des années plus tard, l’épisode avec Gobert continue d’alimenter les discussions autour de son tempérament… et de ses limites.

