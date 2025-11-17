Draymond Green s’embrouille avec un supporter en plein match !

Adepte du trashtalking à outrance avec ses adversaires chaque soir, il y a tout de même des railleries qui ne passent pas pour Draymond Green. En tout cas quand ils viennent des supporters. De quoi donner une scène un peu surréaliste lors du match entre les Golden State Warriors et les New Orleans Pelicans la nuit dernière. Alors qu’il venait de commettre une faute amenant deux lancers-francs à ses adversaires, le vétéran s’est avancé vers les tribunes et s’est retrouvé à quelques centimètres d’un supporter avec qui il s’est alors engagé dans un échange verbal un peu houleux. Même si ça n’a évidemment pas dégénéré, notamment en raison de l’intervention rapide des arbitres.

Alors qu’est-ce qui s’est dit ? Et bien les deux protagonistes ont visiblement donné une version similaire de l’histoire. Le fan des Pelicans raconte s’être amusé à appeler Green par le nom d’Angel Reese, en référence à la star WNBA, parce que le joueur des Warriors prenaient plein de rebonds sans jamais mettre un tir. Ça n’a pas plus au quadruple champion NBA, qui l’a fait savoir.

« Il parlait beaucoup. Mais une fois que j’étais devant lui, il n’avait plus grand-chose à dire », confiait Draymond Green. « Il n’a pas arrêté de m’appeler par le nom d’une femme. C’était une bonne blague au début. Mais on ne peut pas dire que je suis une femme. J’ai quatre enfants et un cinquième en route. On ne peut pas m’appeler par le nom d’une femme. »

Les blagues les pus courtes sont effectivement les meilleures mais on n’a quand même connu des interactions bien plus honteuses et des commentaires bien plus abjectes de la part des fans dans les salles NBA et dans les stades de sport. Le supporter n’a d’ailleurs pas été exclu par les officiels après cet pass d’arme avec Draymond Green.

