Ça aurait pu être l’action de la soirée. Alors que Draymond Green cherchait à l’asticoter, sur une remise en jeu ligne de fond, la star des San Antonio Spurs Victor Wembanyama a gardé son calme et l’a laissé faire son cirque. Puis il s’est retourné, a capté à une hauteur… wembanyamesque le alley-oop envoyé par Stephon Castle, et l’a écrasé sur le museau du big man des Warriors. Avant de lui hurler à la face et de retrouver son calme bien plus rapidement que les fans et téléspectateurs, en transe après ce poster.

Alors oui, le panier n’a pas compté. Et au terme d’un match dingue bourré de highlights et de grosses séquences, les San Antonio Spurs ont finalement perdu. Mais l’image restera longtemps. Surtout dans l’esprit de tous ceux fatigués par le cinéma permanent (mais souvent précieux pour Golden State) de Draymond Green.

Il faut dire en plus que ce dernier était vraiment en mission tout le match pour tenter de déstabiliser physiquement et mentalement le Français. Victor Wembanyyama est un spécimen tellement à part que le Warrior n’avait pas le choix.

Victor Wembanyama : « La meilleure manière de répondre »

Forcément, en conférence de presse, le joueur des San Antonio Spurs est revenu sur cette action. Très déçu de la défaite, mais avec la meilleure des réponses :

« Je n’essayais pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. A un moment, pour n’importe qui, en tout cas pour moi, quand quelqu’un te parle d’une certaine manière, tu dois répondre d’une certaine manière. C’est comme ça.

Est-ce que j’ai apprécié ça ? Bonne question, je ne sais pas. Je n’apprécie pas vraiment le moment, là tout de suite. »

Maxime Aubin, de L’Equipe, a ensuite demandé à Victor Wembanyama s’il devait rester comme ça (calme) ou au contraire tenter parfois de répondre à l’adversaire ou d’influencer les arbitres.

« Par rapport aux arbitres, c’est une bonne question. Je ne suis pas convaincu de la manière dont certains traitent ces relations avec les arbitres.

Après par rapport au sang-froid, pour moi la meilleure manière c’est de répondre sur le terrain. Evidemment sans jamais se laisser marcher dessus, niveau comportemental. Mais voilà, je sais que c’est ça qui leur fait le plus de mal. Il (Draymond Green) était tout silencieux après, quand je lui ai dunké dessus. Après, il s’est réjoui que ce n’était pas une faute sur tir, mais je sais très bien que c’est la meilleure manière de répondre. »

Et de faire taire ces joueurs qui parlent un petit peu trop...

