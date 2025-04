Draymond Green, la comparaison folle (mais pas tant que ça) avec une légende du foot

Il ne nous serait pas naturellement venu à l'idée de comparer Draymond Green et Paolo Maldini. En termes d'élégance, sur et en dehors du terrain, il y a un monde entre les deux. Néanmoins, il est très intéressant de voir que ces deux-là, qui font partie des meilleurs défenseurs de l'histoire de leur sport, ont des points communs qui sautent aux yeux de certains spécialistes.

Le coach des Memphis Grizzlies, Tuomas Iisalo, fait partie de ceux-là. Le Finlandais, qui a probablement parlé chinois à beaucoup de ses interlocuteurs - pas très versé dans le football - en salle de presse au moment de discuter de sa manière d'aborder un affrontement avec Draymond Green et les Warriors.

"On parle de l'un des plus grands QI basket sur le plan défensif de l'histoire du basket. Sa capacité à éteindre des incendies est incroyable. Il cartographie le terrain à un très haut niveau et il voit les problèmes se développer plus tôt que la plupart des joueurs. Parfois, simplement en se mettant dans la bonne position, il est capable d'empêcher ces situations de se produire.

Je sais qu'on n'est pas sur le bon continent pour ça, mais il y avait un défenseur central de l'équipe d'Italie de football, Paolo Maldini. Il taclait très rarement et parfois il n'était pas considéré comme un grand défenseur à cause de ça. Son coach avait répondu que Maldini ne taclait pas beaucoup parce qu'il avait géré les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Draymond est ce genre de joueur.

Il est capable de disrupter une action, de sortir de sa position lorsqu'il voit le danger et provoquer des pertes de balle. Il est le principal responsable du fait que les Warriors sont en tête du classement des pertes de balle provoquées. C'est un défenseur complet et l'un des plus polyvalents de l'histoire de la NBA. Il peut défendre des postes 1 à 5 et il est très difficile de faire des plans face à lui".

Paolo Maldini a joué 902 matches avec son club de toujours, l'AC Milan. Draymond Green n'a lui aussi connu qu'une seule franchise à ce stade de sa carrière, les Golden State Warriors, avec lesquels il a disputé plus de 1 000 matches, playoffs inclus. En matière de cartons et de fautes techniques, Maldini n'a été expulsé que trois fois dans sa carrière, ce qui est peu à ce poste. Green, lui, est n°2 all-time du nombre d'expulsions avec 22, derrière Rasheed Wallace.

