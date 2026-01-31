Les Warriors seraient ouverts à inclure presque tout le monde dans un trade, Draymond Green compris, si une opportunité majeure se présente.

Longtemps considéré comme un pilier intouchable de Golden State, Draymond Green ne bénéficie plus du même statut absolu. Selon le journaliste Monte Poole, les Warriors se montrent aujourd’hui ouverts à pratiquement toutes les possibilités sur le marché des transferts, à l’exception d’un départ de Stephen Curry.

Cela ne signifie pas que la franchise cherche à se séparer de Green. Son importance défensive, son leadership et son lien historique avec Curry et Steve Kerr restent des éléments clés de l’identité des Warriors. Mais Golden State aborde désormais les discussions avec une forme de pragmatisme assumé : si une opportunité majeure se présente, aucun joueur n'est intransférable s'il ne porte pas le numéro 30.

Dans ce contexte, le nom de Giannis Antetokounmpo revient logiquement dans les spéculations. Un échange impliquant un joueur de ce calibre obligerait forcément les Warriors à sortir de leur zone de confort. Même Draymond Green, malgré son statut et son impact unique, pourrait alors entrer dans l’équation.

La position de Golden State est donc claire : Curry reste le point d’ancrage du projet, tout le reste peut être discuté. Une approche qui traduit l’urgence de maximiser les dernières années du duo Curry-Kerr, dans un contexte où la fenêtre de titre se réduit, surtout après la grave blessure de Jimmy Butler.