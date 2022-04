Draymond Green dévoile son grand plaisir : faire taire le public à l’extérieur

Les Golden State Warriors ont fait un grand pas vers la qualification. Lors du premier tour des Playoffs, les Californiens mènent face aux Denver Nuggets (3-0) après une victoire (118-113) à l'extérieur. Et logiquement, Draymond Green arborait un énorme sourire face à la presse.

Encore précieux pour son équipe avec sa grosse activité, l'intérieur a pris son pied sur cette partie. Pourquoi ? Car Green prend un malin plaisir à faire taire le public adverse lors d'un succès à l'extérieur.

"Tu te retrouves dans la salle de l'équipe adverse, et tu peux fermer la bouche du public. Il n'y a rien de mieux que ça ! Il n'y a pas une meilleure sensation dans le sport. Sentir le public adverse à fond, entendre des cris et repartir finalement avec la victoire.

C'est difficile de retrouver une telle sensation, l'adrénaline qu'une telle situation te donne. J'adore donc me retrouver dans un environnement comme celui-ci. J'adore les huées et tout ce qui va avec, les vrais se montrent à l'extérieur. Et certains sont seulement capables de se montrer à la maison...", a ainsi confié Draymond Green.