Draymond Green prédit un changement de coach aux Warriors

Steve Kerr va réfléchir à son avenir et Draymond Green s'attend à ce que le coach ne poursuive pas l'aventure avec les Warriors.

C’est une scène tout sauf anodine captée par les caméras et les micros de la salle après le match de play-in gagné par les Phoenix Suns contre les Golden State Warriors la semaine dernière. On y voit Steve Kerr s’entretenir avec Stephen Curry et Draymond Green et leur confier : « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite mais je vous aime jusqu’à la mort. Merci. » Un message qui sonne un peu comme un aurevoir. Les prochaines semaines seront déterminantes. Parce que c’est dans ce laps de temps que le coach est censé décider s’il continue ou non l’aventure sur le banc de la franchise californienne, dont il est à la tête depuis la saison 2014-2015.

« J’espère qu’il sera notre entraîneur l’an prochain », confie Green dans son podcast avant de donner un pronostic pessimiste : « Vous voulez mon avis ? Je pense qu’il ne sera plus là. C’est le sentiment que j’ai. C’est le sentiment que j’ai eu après le match. »

Steve Kerr est en fin de contrat. Les Warriors sont prêts à le prolonger mais à la condition que ce dernier accepte de signer sur la durée. Les dirigeants veulent une vision à long terme et pas seulement une tournée d’adieu simplement par loyauté envers Draymond Green et Stephen Curry. Est-ce qu’il est encore suffisamment motivé ? Suffisamment en bonne santé ? Il a connu des pépins au dos et, après plus de dix ans et quatre bagues de plus (en plus des cinq décrochées en tant que joueur), Kerr a peut-être envie d’ouvrir un nouveau chapitre de sa vie.

Sa décision donnera éventuellement le ton de l’intersaison des Warriors. La franchise aimerait faire venir une autre star comme Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard ou LeBron James mais est-ce possible sans Steve Kerr sur le banc ? L’avenir est incertain pour plusieurs joueurs, dont Green. Si jamais le coach venait à partir, la franchise pourrait être tentée de continuer à reconstruire, même si elle devrait prolonger Stephen Curry cet été.