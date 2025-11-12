Licencié après onze matchs, Nico Harrison trouve un soutien inattendu : Draymond Green, qui explique pourquoi la décision des Mavericks est injuste.

Le licenciement de Nico Harrison n’a pas laissé tout le monde indifférent. Licencié après seulement onze matches, l’ancien general manager des Dallas Mavericks a reçu un soutien de poids en la personne de Draymond Green.

Dans son podcast, l’intérieur des Golden State Warriors a jugé injuste la décision de la direction texane, rappelant que Harrison n’avait pas encore pu voir son équipe au complet.

« Vous voulez juste pointer du doigt Nico parce que c’était l’histoire qu’on nous servait », a lancé Green. « Maintenant, regardons bien cette histoire à nouveau. Pour moi, c’est nul. L’équipe qu’il a construite pour gagner n’a même pas été sur le terrain. Kyrie a déchiré son ligament croisé, AD a dû gérer des blessures, et ils n’ont jamais eu leur équipe au complet. »

Au passage, il explique que les deux-trois saisons précédentes, Kyrie Irving et Anthony Davis étaient en forme. Et qu’il considère donc que l’historique des blessures qu’aurait dû prendre en compte Nico Harrison ne saurait être un argument.

Le quadruple champion NBA a également dénoncé la facilité avec laquelle certains commentateurs minimisent les absences majeures.

« Les gens agissent comme si Kyrie était remplaçable. Vous avez vu les Pacers sans Tyrese Haliburton ? Ce n’est plus la même équipe », a-t-il ajouté.

Depuis l’échange choc qui avait envoyé Luka Doncic aux Los Angeles Lakers en février, Anthony Davis n’a disputé que 14 rencontres, tandis que Kyrie Irving est toujours éloigné des parquets. Klay Thompson, lui, peine à retrouver son influence d’antan. Et, dans cette galère, les premiers pas de Cooper Flagg sont forcément pas facilités…

A ce sujet, il questionne son audience : « Devinez à quoi une équipe qui a eu le premier choix de draft ressemble la saison suivante ? »

Difficile de lui donner tort sur ce point.

Pour Draymond Green, Nico Harrison paye surtout un contexte défavorable : un effectif décimé, des attentes irréalistes et un climat de défiance après un début de saison en 3-8.

Une équipe construite de Kyrie Irving, Anthony Davis et d’un Cooper Flagg en développement a de quoi être très compétitive, effectivement. On ne peut être qu’en accord avec Draymond Green sur ce point-là.

Mais Nico Harrison a tradé l’un des tout meilleurs joueurs du monde pour en arriver là. Et même si ce sont les blessures et pas le trade qui expliquent le bilan actuel de la franchise, son move a malgré tout créé un ressenti des fans et une triste dynamique autour de l’équipe. Et c’est bien ça qu’il paye aujourd’hui.

