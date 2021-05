Les Golden State Warriors ont trouvé une bonne formule. Moins dépendants de Stephen Curry (qui reste le patron), les Dubs enchaînent les victoires sur cette fin de saison. Toujours 8èmes à l'Ouest, Draymond Green et ses coéquipiers ne seront pas un cadeau pour leurs futurs adversaires. En play-in et peut-être ensuite en Playoffs.

Et justement, dans cette hypothèse, la franchise californienne incarne, de plus en plus, un outsider dangereux. Certains observateurs pensent que les hommes de Steve Kerr vont pouvoir créer la surprise avec un joli parcours en Playoffs. Un peu à la manière de l'équipe en 2006-2007 avec le fameux "We Believe".

Sauf que de son côté, Green refuse totalement cette comparaison. Même si Golden State est désormais dans la peau d'un chasseur, l'intérieur ne veut pas de cette étiquette.

"Les jours de 'We Believe' sont terminés. J'ai gagné trois championnats, je ne fais pas partie de l'équipe 'We Believe'. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas un manque de respect pour les anciens qui sont venus avant moi, j'aime ces gars et ce qu'ils ont commencé ici est incroyable.

Je ne leur manque pas de respect du tout, parce que ce qu'ils ont fait est incroyable. Mais non, nous ne sommes pas des 'We Believe' 2.0. On a ce putain de Steph Curry dans notre équipe", a rappelé Draymond Green devant les médias.