Draymond Green réclame du respect pour Zach LaVine

Une aventure olympique crée toujours des liens. Entre Draymond Green et Zach LaVine, il existe désormais une belle amitié après les Jeux Olympiques de Tokyo l’été dernier. Vainqueurs de la médaille d’or avec Team USA, les deux hommes ont partagé des moments forts.

Ainsi, l’arrière des Chicago Bulls a tenu à souligner l’impact déterminant de l’intérieur des Golden State Warriors au sein d’un groupe. Et de son côté, Green a réclamé du respect pour le statut de "star" de LaVine.

"Quand vous regardez un gars aussi talentueux que Zach, la réalité est que personne ne lui a appris à être Zach LaVine et à ne pas être traité comme ce jeune gamin qui monte dans la ligue et qui essaie de comprendre.

Mais non. Tu es un putain d’All-Star. Tu as tout compris et tu mérites le respect. Et le plus important, tu as le respect de tes pairs. Incarne ça. Parce que si vous ne l'incarnez pas, les gens peuvent le voir et cela sera utilisé contre vous.

Il est l'un de ces gars extrêmement talentueux, extrêmement confiant, mais qui ne sait pas vraiment à quel point il est bon, ce qu'il apporte à la table. Donc j'essaie juste de lui apprendre ça. Tu es le visage d'une franchise, mec.

Comment tu fais ça ? Il n'a jamais été dans une équipe où il a pu apprendre ça de quelqu’un", a jugé Draymond Green pour The Athletic.