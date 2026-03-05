Draymond Green se range du côté du strip club

Luke Kornet s’est posé en lanceur d’alerte. L’intérieur des San Antonio Spurs confiait sur son blog personnel qu’il s’opposait fermement à la prochaine soirée promotion des Atlanta Hawks, franchise qui va rendre hommage au club de strip-tease « Magic City » sous la forme d’un événement spécial lors de la réception du Orlando Magic. Kornet a même lancé une pétition pour forcer l’organisation à faire marche arrière sur cette campagne marketing. Il serait soutenu par certains de ses camarades en NBA, dont Al Horford. Draymond Green ne s’est pas rangé de leur côté. Le joueur des Golden State Warriors a même rejoint l’autre camp.

« Je pense que pointer du doigt l’estime que ces femmes peuvent avoir d’elles-mêmes parce qu’elles ont choisi ce métier, c’est encore pire. Parce que cela revient à condamner quelque chose qui est en réalité un art. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé là-bas, mais quand on voit ça sur place, c’est un art. Cardi B remplit des stades entiers et elle a commencé par faire ça. Je n’ai pas l’impression qu’elle ait un souci d’estime d’elle-même. (…) Je suis en désaccord total avec lui [Luke Kornet]. Il ne peut pas dire que cette soirée à Atlanta est une mauvaise représentation des valeurs de la NBA puisque la ligue est une communauté très inclusive. Je respecte son avis mais je suis en total désaccord. »

Luke Kornet n’avait pas spécifiquement écrit dans son poste que les femmes qui travaillent dans les clubs de strip-tease manquaient d’estime. Il soulignait les dangers de cette industrie et parfois ses dérives. Dérives qui, malheureusement, existent dans tous les milieux et certainement pas seulement celui du strip-tease.

