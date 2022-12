Draymond Green secoue des Warriors fragiles

Les Golden State Warriors ont du mal à mettre la machine en route. Surtout sans Stephen Curry, actuellement blessé. En l'absence du patron, Draymond Green va devoir assumer ses responsabilités pour limiter les dégâts.

Car actuellement 11ème de la Conférence Ouest (15 victoires - 18 défaites), le champion NBA en titre ne peut pas se permettre de couler au classement. Et probablement pour provoquer un électrochoc, Green n'a pas hésité à secouer publiquement les Dubs.

"Actuellement, je pense que nous sommes vraiment très fragiles. Dans une telle période, tu commences à avoir des doutes puis tu commences à les croire petit à petit. Et à partir de ce moment-là, ils deviennent réels.

La seule façon de surpasser une telle période, c'est d'être mentalement dur. Quand on repense à la victoire (face à Boston le 11 décembre, ndlr), on a l'impression de pouvoir créer une dynamique et il est temps de tourner la page. Nous avons tourné la page. C'est juste que les choses ont évolué dans le mauvais sens", a soufflé Draymond Green face à la presse.