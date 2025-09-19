Draymond Green vole au secours de Tom Brady après la polémique du MNF

Draymond Green is back, il ouvre de nouveau grand sa bouche, cette fois-ci pour défendre la légende de NFL Tom Brady.

Draymond Green a pris la défense de Tom Brady après la scène qui a fait jaser lundi : le septuple champion NFL, désormais actionnaire minoritaire des Raiders, a été aperçu casque sur les oreilles dans la cabine des coachs ("coaching booth", là où tous les assistants analysent le jeu en live et mettent au point les tactiques en coordination avec le head coach) pendant le Monday Night Football face aux Chargers.

Certains y ont vu un conflit d’intérêts — Brady étant aussi analyste pour Fox Sports —, mais l’intérieur des Warriors a coupé court : « Si vous connaissez le sport de haut niveau, la dernière chose que vous faites, c’est de révéler des secrets stratégiques quand les médias sont dans la pièce. Arrêtez d’agir comme si TB avait commis un crime en s’asseyant dans le booth des coachs ! Ça suffit ! » a-t-il écrit sur Threads.

From the NFL on Tom Brady: “There are no policies that prohibit an owner from sitting in the coaches’ booth or wearing a headset during a game. Brady was sitting in the booth in his capacity as a limited partner.”pic.twitter.com/dmebVaOBYg — Tom Pelissero (@TomPelissero) September 16, 2025

Draymond Green ajoute en substance que Brady “n’a rien fait de mal”, estimant que Las Vegas n’a vraisemblablement pas divulgué d’informations sensibles. De son côté, la NFL a rappelé qu’aucune règle n’interdit à un dirigeant d’équipe de s’installer dans le coaching booth ou de porter un casque pendant un match. Les Raiders ont de toute façon perdu 20-9 contre les Chargers.

Reste à voir si Brady renouvellera l’expérience et si la ligue précisera son cadre — pendant que Draymond, lui, retourne à ses affaires : ancrer la défense de Golden State aux côtés de Stephen Curry et d’un Jimmy Butler attendu pour sa première saison complète dans la Baie.

Warriors : cap XXL pour 2027, Jokic et Giannis dans le viseur