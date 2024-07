Du shoot et des steals : Milwaukee réussit un joli coup avec Gary Trent Jr

Sans faire offense à Delon Wright et Taurean Prince, Milwaukee a enfin fait une recrue significative pendant cette intersaison. Il a fallu que les dominos les plus importants de cette Free Agency 2024 tombent, mais les Bucks ont pu passer à l'action et recruter un joueur de qualité et dont le profil leur manquait. Gary Trent Jr, libre depuis la fin de son contrat avec les Raptors, va retrouver Damian Lillard, son ancien coéquipier de Portland.

L'arrière de 25 ans est tombé d'accord pour un deal d'un avec un salaire dont le montant n'a pas encore été dévoilé d'après Adrian Wojnarowski d'ESPN. Doc Rivers, qui connait bien le père de Gary Trent Jr, a fait le forcing pour le convaincre de s'engager avec les Bucks.

Sur ces trois dernière saisons, la nouvelle recrue de Milwaukee est l'un des quatre joueurs à avoir marqué au moins 500 paniers à 3 points et réalisé 300 interceptions. Les trois autres : Anthony Edwards, Tyrese Haliburton et Fred VanVleet. Trent a aussi shooté à 39.3% à 3 points la saison dernière et sera une menace intéressante de ce point de vue-là aussi pour les adversaires de la franchise du Wisconsin.

Le cinq all-time de Cooper Flagg est intéressant