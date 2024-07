Le cinq all-time de Cooper Flagg est intéressant

Cooper Flagg est le grand favori pour être le 1st pick de la Draft NBA 2025 et, forcément, on a envie d'en savoir toujours un peu plus sur la sensibilité basket du futur joueur de Duke. GQ a demandé à Flagg, 17 ans, de nommer son cinq all-time, alors qu'il avait récemment indiqué que son GOAT était Michael Jordan et que l'équipe la plus forte de tous les temps était le Boston de la saison 1985-1986.

Cooper Flagg y est allé poste par poste, avec un système à trois arrières et un poste 4 de "petite" taille, et ça donne ça :

G- Magic Johnson

G- Michael Jordan

G- Kobe Bryant

F- LeBron James

C- Kareem Abdul-Jabbar

On notera que quatre des cinq membres de cette équipes ont joué pour les Los Angeles Lakers. En tant que natif du Maine, une terre où prospèrent les fans des Celtics, Cooper Flagg risque de contrarier deux ou trois personnes...