L’analyse intéressante, sévère mais juste de Dwyane Wade sur les Celtics

Dwyane Wade peine à croire aux chances des Boston Celtics cette saison et il explique pourquoi avec précision.

Les Boston Celtics ont gagné contre les New York Knicks hier soir (101-99) mais cette victoire ne fait pas oublier la saison en demi-teinte de la franchise du Massachussetts. Elle occupe la septième place de sa Conférence avec 26 victoires pour autant de défaites. Le niveau très moyen à l’Est devrait de toute façon permettre aux joueurs de Brad Stevens de se qualifier pour les playoffs. Mais ils sont loin de pouvoir prétendre aux finales NBA, l’objectif avoué de l’organisation après avoir disputé les finales de Conférence l’an dernier.

Désormais analyste sur le plateau de TNT, Dwyane Wade fait un constat à la fois glacial et à la fois très juste de la situation à Boston.

« Quelle est l’identité des Celtics ? Ce n’est pas la défense. Ils ne sont pas exceptionnels en transition. Ils ne le sont pas non plus sur attaque placée même s’ils ont un grand coach et des supers joueurs. Il faut une identité en temps qu’équipe. Un truc sur lequel se reposer quand il y a des blessés ou des absents, quand ça devient difficile. Cette équipe n’en a pas. Elle est talentueuse mais elle n’a pas d’identité. »

Dwyane Wade a bien résumé les soucis des Celtics. Ce groupe se cherche encore. Il tourne autour de Jaylen Brown et Jayson Tatum mais le collectif doit se trouver une orientation. Une ligne forte à suivre. Ce n’est pas le cas et ça mènera à leur perte lors des prochains playoffs. Même s’ils resteront difficiles à bouger et à sortir.