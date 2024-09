Dwyane Wade va recevoir l’hommage ultime de la part du Heat

Dwyane Wade est la plus grande légende de l'histoire du Miami Heat, personne ne dira le contraire du côté de South Beach. "Flash", qui a déjà son numéro 3 retiré depuis 2020, va avoir droit à un honneur peut-être encore plus grand de la part de la franchise et de la ville.

Le Heat vient d'annoncer qu'une statue à l'effigie de Dwyane Wade serait érigée le 27 octobre prochain devant le Kaseya Center, en marge d'un match à domicile contre les Detroit Pistons.

Si vous trouvez que c'est peut-être un peu trop, souvenez-vous quand même que Dwyane Wade avec le Miami Heat c'est :

Trois titres de champion NBA (2006, 2012, 2013)

Un titre de MVP des Finales (2006)

13 sélections pour le All-Star Game

8 présences dans l'un des trois meilleurs cinq de la saison

3 apparitions dans le deuxième meilleur cinq défensif de la saison

un titre de meilleur marqueur de la ligue (2009)

15 saisons sous le maillot du Heat

La capacité à accueillir LeBron James et Chris Bosh, en acceptant de prendre du recul pour faciliter le rayonnement du Heat

