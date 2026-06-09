Dylan Harper, dans l’histoire des Spurs

Dylan Harper a surpassé David Robinson pour un nouveau record avec les San Antonio Spurs et ce n'est que le début.

Encore très bon cette nuit dans le game 3 entre San Antonio et les Knicks (115-111) avec 13 points, 9 rebonds et 4 passes. Dylan Harper ne cesse de faire parler son talent.

Il y a quelques jours, lors de la défaite face à New York au deuxième match, l'ancien joueur de Rutgers est entré dans l'histoire de sa franchise. Il est devenu le rookie avec le plus de points marqués en playoffs de l'histoire des Spurs, devant un certain David Robinson. L'ancien joueur de San Antonio avait planté 243 points en 1990.

Le top 4 est complété par Manu Ginobili avec 226 points et Tim Duncan avec 186 points. Des légendes de la franchise.

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Après le match de cette nuit, Harper compte désormais 279 points inscrits en playoffs, tout ça en sortie de banc, et il lui reste encore au moins deux matchs pour accroitre ce record.

À 20 ans, Dylan Harper est un rookie qui joue sans complexe et sur qui les Spurs vont certainement pouvoir compter longtemps.