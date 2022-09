EDF : Vincent Collet exprime sa frustration malgré la victoire

Si l’on pouvait espérer que les Bleus avaient lancé leur Eurobasket en battant la Lituanie samedi, on a vite déchanté le lendemain. La France l’a certes emporté contre la Hongrie (78-74) mais en montrant une nouvelle fois des lacunes inquiétantes en vue du reste de la compétition et des ambitions affichées par les joueurs de Vincent Collet. Le sélectionneur ne masquait pas sa déception après coup.

« C’était un match très difficile pour nous, auquel on ne s'attendait pas. Nous avons réussi une bonne entame, ce qui n'est pas dans nos habitudes. Mais malheureusement, on est redescendus très vite, incapables d'imprimer le même rythme une fois qu'on prenait de l'avance. On ralentissait le jeu au lieu d'accélérer, de jouer avec agressivité. Il manquait les fondamentaux. Après notre performance contre la Lituanie, je pensais qu'on démarrait enfin notre Euro. Mais tout ce qu'on avait construit, on s'est appliqué à le déconstruire. Au-delà du résultat et de la manière, peu glorieux ce soir, c'est le comportement qu'on a pu avoir, pas à la hauteur, et le manque d'enthousiasme qui m'ont frappé », confiait le coach à l’Equipe.