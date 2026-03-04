Elijah Hoard retrouvé et hors de danger !

Après plusieurs jours sans donner de signes de vie, Elijah Hoard a été retrouvé près de Chicago il y a quelques heures. Victor Wembanyama a partagé son soulagement.

Quel soulagement ! Après 4 jours de recherches, Elijah Hoard, qui était porté disparu, a été retrouvé et est hors de danger. Le frère de Jaylen Hoard n'avait pas embarqué dans l'avion qui devait le conduire en France après un séjour chez son père du côté de Chicago. Sa soeur Anaia a partagé la bonne nouvelle dans la nuit.

"Elijah a été retrouvé et il est en sécurité. Nous sommes incroyablement soulagés. Merci à tous ceux qui ont partagé l'information, nous ont contactés et soutenus. Votre gentillesse et votre solidarité nous a portés. Profonde gratitude envers l'unité spéciale de la police de Chicago et le Consulat de fe France à Chicago pour leur aide", a posté Anaia, dont vous aviez pu découvrir la double-casquette de joueuse de basket et d'artiste dans le Mook "More than Ballers".

Questionné par les médias sur son ami disparu, Victor Wembanyama a confirmé la bonne nouvelle au sortir de son match face aux Sixers. "Il a été retrouvé tout à l'heure. Je suis si content. Nous sommes proches depuis longtemps, nos familles aussi. On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres et c'est la première fois que ça concerne un proche. Je suis vraiment soulagé qu'on l'ait retrouvé".

Quelques heures avant l'annonce, sa soeur Leah avait indiqué qu'Elijah Hoard avait été aperçu par des caméras du côté de Rosemont, en bordure de Chicago.

On souhaite maintenant à toute la famille de pouvoir récupérer de cette période compliquée à vivre et on pense bien fort à tous ses membres !