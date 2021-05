Equipe de France : 9 partenaires d’entrainement pour la préparation aux Jeux

Vincent Collet l'avait évoqué hier, plusieurs joueurs rejoindraient l'Equipe de France pour être partenaires d'entrainement. Cela doit permettre aux Bleus de mieux se rôder lors de scrimmages dans l'optique de la préparation pour les Jeux Olympiques. Dans cette liste, on retrouve des habitués des Bleus comme Paul Lacombe mais aussi des nouveaux comme Abdoulaye N'Doye, Petr Cornelie, Terry Tarpey, Yoan Makoundou...

"En raison de la situation sanitaire il a été impossible de mettre en place, comme à l’accoutumée, des rencontres internationales, à l’issue de notre stage à Pau. C’est pour cela que nous avons opté pour réaliser des scrimmages (matches d‘entraînement) entre nous. Nous avons donc fait appel à des joueurs qui ont immédiatement répondu présents et je tenais à les en remercier. Ces neuf joueurs nous permettrons de compléter les équipes qui s’affronteront lors de notre stage à Pau et d’effectuer dans le même temps une revue d’effectif importante pour l’avenir. Dans ce groupe il y a également de jeunes joueurs que nous pourrons plus facilement évaluer. Ces joueurs pourraient un jour intégrer, pour ceux qui n’y sont pas déjà, le Team France Basket" a expliqué le sélectionneur des Bleus à leur sujet.

Les 9 partenaires d'entrainement de l'Equipe de France :