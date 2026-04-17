Et si le programme basket le plus cool du jour était un match amateur ?

beIN Sports transpose son concept beIN Squad au basket avec un match amateur entre Biscarrosse et Boucalais, commenté notamment par Jacques Monclar ce vendredi à 21h.

beIN Sports va proposer un programme rafraîchissant ce vendredi soir, à 21 heures. Après avoir déjà fait ce genre d’opération dans le foot amateur avec son concept beIN Squad, la chaîne va cette fois transposer l’idée au basket, en diffusant un match de départementale entre Biscarrosse et le Club Sportif Boucalais, avec un habillage et des moyens de retransmission habituellement réservés au monde pro.

Le principe est simple, et franchement assez séduisant : prendre un match amateur et le traiter comme un vrai gros rendez-vous télé, avec les commentaires, la mise en scène et tout ce qui va avec. Jacques Monclar, le seul et l'unique, sera notamment de la partie au micro, avec Xavier Vaution, pour donner vie aux séquences de jeu avec, on l'imagine, des moments amusants.

Sur le papier, ça a tout pour être une expérience aussi décalée que plaisante. Il y a toujours quelque chose de très chouette à voir ce basket-là, plus local, plus spontané, plus brut aussi, bénéficier soudain d’un vrai écrin télé. Ça peut donner des séquences improbables, un peu de maladresse parfois, mais aussi beaucoup de sincérité, et c’est souvent là que le charme opère.

C’est le genre de programme qu’on vous conseille de regarder si vous aimez un peu le basket et les formats qui sortent de l’ordinaire. Il n’y aura peut-être pas un joueur capable de planter plus de 100 points comme Frédéric Milojica, mais il y a de bonnes chances que ce soit un moment assez drôle et frais, avant de vous plonger sur les matches de playoffs NBA du weekend.

A suivre sur beIN Sports 3 et la chaîne Youtube beIN Sports FRANCE à partir de 21 heures, pour un match organisé en collaboration avec Mennen.