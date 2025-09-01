Eurobasket J6 : L’Allemagne dessoude la Grande-Bretagne, Sengun porte la Turquie

Les matches du jour à l'Eurobasket

Suède - Montenegro (Gr. B) : 81-87

Estonie - Turquie (Gr. A) : 64-84

Allemagne - Grande-Bretagne (Gr. B) : 120-57

Portugal - Lettonie (Gr. A) :

Finlande - Lituanie (Gr. B) :

Serbie - République tchèque (Gr. A) :

- L’Allemagne continue de faire forte impression. Alors certes ce n’était ce coup-ci « que » La Grande-Bretagne, et en plus elle y a mis du sien avec plusieurs paniers faciles manqués et pas mal de laxisme en défense. Mais quand même… Le match n’aura été serré que 5 minutes avant que l’Allemagne ne se mette à être intouchable. +27 à la pause, suivi d’un violent 30 à 9 dans le troisième pour finir avec 63 points d’avance. Une démonstration qui a permis à Tristan Da Silva de sortir une feuille de stat bien copieuse avec 25 points à 10/12 dont un superbe 5 sur 7 derrière l’arc. Cette Mannschaft est décidément vraiment impressionnante.

- Le Montenegro a remporté le premier match de la journée face à la Suède (87-81), grâce notamment à une superbe copie de Nikola Vucevic. Le plus francophone des Montenegrins, aka "Vooch", a sorti une éval' de 40 en compilant 23 points, 15 rebonds, 4 passes, 3 contres et 2 interceptions pour guider son pays vers la victoire. Malgré les 28 points de Pelle Larsson, le joueur du Heat, les Suédois n'ont pas réussi à prendre le dessus et affichent donc le même bilan de 3 défaites et 1 victoire dans ce groupe B de l'Eurobasket.

- Dans la foulée, la Turquie a poursuivi son parcours sans faute pour préparer au mieux le futur choc face à la Serbie. Alperen Sengun, encore excellent et même taquin (voir la passe ci-dessous), a fini avec 21 points, 8 rebonds et 5 passes, pour orchestrer ce quatrième succès en quatre matches pour les joueurs d'Ergin Ataman. Sengun a l'air plutôt motivé à l'idée de faire a minima partie du meilleur cinq du tournoi, ce qu'il parviendra à faire s'il continue d'afficher ce niveau, ça ne fait aucun doute. L'Estonie, qui avait battu la République tchèque, gros flop de ce début d'Eurobasket, peut encore se qualifier malgré cette troisième défaite en quatre matches.