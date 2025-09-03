EuroBasket J8 : La Grande-Bretagne arrache, Vucevic et le Montenegro éliminés !

Les matches du jour à l'Eurobasket 2025

Montenegro - Grande Bretagne (Gr. B) : 83-89

Estonie - Portugal (Gr. A) :

Lituanie - Suède (Gr. B) :

République Tchèque - Lettonie (Gr. A) :

Finlande - Allemagne (Gr. B) :

Turquie - Serbie (Gr. A) :

- La Grande-Bretagne a remporté son premier match de la compétition, dans le sillage de Myles Hesson (25 pts, 7 rbds, 4 pds) et d'Akawasi Yeboah (23 pts, 5 rbds). Le Montenegro d'un énorme Nikola Vucevic (31 pts, 11 rbds, 7 pds) se retrouve donc éliminé (merci aux lecteurs attentifs !). En cas de victoire de la Suède (qui finirait à 2-3), le Montenegro finit dernier du groupe, derrière la GB qui l'a battu (les deux finissant à 1-4). Si les Suédois perdent, ils seront également qualifiés : les trois équipes finissent à 1-4, mais le Montenegro et la GB ne font pas le cut au jeu du goal average du mini-championnat entre ces trois équipes.