Euroleague : Les stars françaises s’éclatent !

- Paris tient décidément le choc. Bien que déplumé de plusieurs cadres dont l’excellent TJ Short, parti pendant l’intersaison, le club de la capitale s’est imposé pour la deuxième fois en trois journées en prenant le dessus sur la Virtus Bologne (90-79). Sans Short, c’est désormais Nadir Hifi qui a carte blanche. Installé aux commandes de l’attaque, l’arrière français fait des merveilles.

Il a atteint la barre des 20 points (tout pile cette fois) pour la troisième fois de suite, tout en ajoutant 6 passes décisives en prime. Amath M’Baye a ajouté 12 points pour les Parisiens.

- Le Partizan Belgrade n’a pas craqué, mais presque. Ambitieux cette saison, le club serbe est allé chercher un deuxième succès consécutif après son couac contre Dubaï lors de la première journée. C’est à domicile que Sterling Brown (24 points) et ses coéquipiers sont venus à bout de l’Anadolu Efes (93-87), récent double vainqueur de la compétition.

Les Turcs, portés par Isaiah Cordinier des grands soirs (24 points à 6 sur 6 aux tirs, 4 rebonds), sont repassés devant dans le quatrième quart-temps après avoir couru derrière le score une grande partie du match. Ça n’a pas duré mais Cordinier a vraiment pu se mettre en valeur malgré la défaite. L’ancien joueur de Bologne a retrouvé tout son tranchant après un été compliqué en Equipe de France et il démarre bien sa saison avec sa nouvelle formation. Du côté du Partizan, Tyrique Jones et Isaac Bonga ont aussi été décisifs, notamment en défense.

- L’AS Monaco s’est fait un peu peur mais l’a emporté contre Milan (79-82) au bout du suspense. Mike James a fini avec 18 points et l’Allemand Daniel Theis, décidément très inspiré sur ce début de saison, a compilé 17 pions et 10 rebonds sans manquer le moindre tir (7 sur 7). Elie Okobo et Alpha Diallo ont mis 13 points chacun.

- Baskonia a tenté un sacré comeback dans les dernières minutes en espérant pouvoir faire tomber le Panathinaïkos. Mais le géant grec a fini par repartir vainqueur (84-86) grâce, comme d’habitude, à son MVP Kendrick Nunn. L’Américain star a planté 30 points, dont un panier assassin au buzzer pour enterrer les espoirs de victoire du club espagnol. Cedi Osman a ajouté 20 points pour Athènes. Du côté des Basques, Timothé Luwawu-Cabarrot a terminé avec 16 unités. C’est la troisième fois de suite que l’international français finit meilleur marqueur des siens en trois journées d’Euroleague, même si Baskonia a perdu à chaque fois.

- Le Real Madrid n’a pas eu à forcer son talent pour venir à bout de l’ASVEL, trop diminuée (85-72) en l’absence de Nando De Colo et Thomas Heurtel. Les anciens joueurs NBA du Real ont fait la différence avec par exemple 17 points de Chuma Okeke, 12 de Trey Lyles et 11 de Mario Hezonja. Edwin Jackson (36 ans) a inscrit 16 points pour l’ASVEL.