Euroleague : Paris se rapproche de la tête !

Les scores en Euroleague

Anadolu Efes - Fenerbahçe : 69-79

Virtus Bologne - Panathinaïkos : 92-75

Partizan Belgrade - Paris Basketball : 83-101

Bayern Munich - Olympiakos : 71-96

- Encore une victoire pour les Parisiens. La quatrième en six matches. Malgré la présence d’un troisième coach en trois ans et d’un effectif largement remanié, le Paris Basketball continue de se maintenir au plus haut niveau de l’Euroleague, comme en témoigne donc le succès décroché vendredi soir contre le Partizan Belgrade. Un succès assez net, par quasiment 20 points d’écart, en terres serbes.

Comme souvent, c’est Nadir Hifi qui a fait la différence offensivement. L’international tricolore est le meilleur marqueur de la compétition après 6 journées et, s’il continue sur cette lancée pendant toute la saison, il sera un éventuel candidat au MVP. Le prince de la ville a compilé 21 points, 6 rebonds et 4 passes décisives. Paris est donc deuxième derrière l’Hapoël Tel Aviv.

- Le Panathinaïkos aurait pu prendre la première place mais les Grecs se sont inclinés assez sèchement contre Bologne malgré les 15 points de TJ Short (5 sur 6 aux tirs). Pressenti pour être prêtée, l’ancienne star de Paris a pour une fois fait un bon match avec sa nouvelle équipe. Mais ça n’a donc pas suffi contre le club italien, emmené par les 22 points du scoreur de poche Carsen Edwards.

- Le Fenerbahçe a décroché le derby d’Istanbul en disposant de l’Efes. 4 Américains de l’effectif des champions en titre ont marqué 10 points ou plus. En face, Isaiah Cordinier a inscrit 10 points avec 4 rebonds. En vain.

- En attendant les débuts de Spencer Dinwiddie, la dernière signature du Bayern, Munich continue de souffrir. Les Bavarois ont pris une rouste en recevant l’Olympiakos, qui l’a emporté de 25 points dans le superbe SAP Garden. Tyler Dorsey, très en forme sur ce début de saison, a claqué 19 points. Sasha Vezenkov en a ajouté 18. Du côté des Français, Evan Fournier a distribué 4 passes décisives et il a marqué 9 points. Frank Ntilikina a fini avec 4 points.