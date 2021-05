Match référence pour Evan Fournier, défaite importante pour Boston

Un faux test positif au COVID-19 puis une vraie contamination, une longue période de quarantaine et des symptômes qui persistent même après avoir été guéri : Evan Fournier n’a pas été épargné depuis son transfert d’Orlando vers Boston au beau milieu de la saison. Autant d’événements malheureux qui ont perturbé ses débuts avec sa nouvelle équipe. Encore aujourd’hui, l’arrière tricolore court peu à peu après son rythme.

Evan Fournier raconte comment le COVID l’handicape encore aujourd’hui

Mais il progresse de jour en jour et ça se ressent sur le terrain. Notamment dimanche soir. Fournier a signé son match référence sous la tunique des Celtics. Avec 30 points au compteur, 11 sur 16 aux tirs dont 7 sur 11 à trois-points mais aussi 8 passes décisives. Une prestation offensive de premier plan en l’absence de Jaylen Brown.

Les 30 points d'Evan Fournier

Actif dans le jeu et dans la circulation du ballon, constamment en mouvement, le natif du Val-de-Marne a été l’un des principaux artisans de la remontée entamée par la franchise du Massachussetts après avoir compté jusqu’à 24 points de retard en première mi-temps. Evan Fournier a rentré plusieurs paniers importants, dont un tir dans le corner, derrière l’arc, pour ramener les siens à six longueurs. Mais Duncan Robinson lui a répondu dans la foulée et le Heat a maintenu l’écart.

C’était un match crucial pour les Celtics. En effet, Boston et Miami sont à la lutte pour la sixième place, la dernière à offrir une qualification directe pour les playoffs. Mais il y a désormais deux matches d’écart entre les deux formations, qui se retrouveront une nouvelle fois d’ici quelques jours. Fournier et ses camarades sont partis pour disputer le play in. Et les C’s auront bien besoin que le Français continue de monter en puissance sous l’impulsion de sa performance d’hier soir.

